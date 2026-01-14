بعد تهديدات إيران.. أمريكا تسحب قوات من قواعدها بالشرق الأوسط

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله، إن الولايات المتحدة تسحب أفراداً من قواعد رئيسية في المنطقة كإجراء احترازي نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا الكشف في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال فيها إن طهران حذرت الدول المجاورة التي تستضيف القوات الأمريكية من أنها ستضرب القواعد الأمريكية إذا شنت واشنطن هجوماً.

وفي سياق متصل، قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز في وقت سابق، إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء الأربعاء، ولم تصدر السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري.

تُعدّ قاعدة العديد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتضمّ نحو 10 آلاف جندي، وقبل الغارات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تمّ نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.