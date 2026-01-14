رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، اليوم، دون تحديد موعد لانعقاد الجلسة المقبلة.

وقال رئيس المجلس، قبيل رفع الجلسة العامة، إنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد انعقاد الجلسة القادمة فور تحديده.

وشهدت الجلسة العامة إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي أسفرت عن فوز 7 وزراء سابقين برئاسة عدد من اللجان البرلمانية النوعية.

وجاء في مقدمتهم النائب سامح شكري، الذي فاز برئاسة لجنة العلاقات الخارجية، والنائب السيد القصير رئيسًا للجنة الزراعة والري، والنائب محمد سعفان رئيسًا للجنة القوى العاملة، إلى جانب الفريق محمد عباس كامل رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي.

كما ضمت القائمة وزير البترول والثروة المعدنية السابق طارق الملا، الذي ترأس لجنة الطاقة والبيئة، واللواء محمود شعراوي رئيسًا للجنة الإدارة المحلية، ووزير التربية والتعليم السابق أشرف الشيحي رئيسًا للجنة التعليم والبحث العلمي.