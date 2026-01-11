فيديو انتشر سريعا.. 50 خروفا تقتحم سوبر ماركت وهذا ما حدث

أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك

في حادثة غريبة، اقتحمت نحو 50 خروفا متجرا كبيرا لتناول وجبة سريعة بعد انفصالها عن قطيعها في ألمانيا، وتجولت هذه الحيوانات الصوفية بين ممرات متجر "بيني"، وهو سلسلة متاجر مخفضة الأسعار في ولاية بافاريا الجنوبية.

وأُصيب الموظفون بالذهول من المشهد، حيث عبثت الأغنام بالمتجر وتسكعت في منطقة الدفع لمدة عشرين دقيقة، وحاول بعض الموظفين إخافتم بالضرب على طاولات الدفع، لكن دون جدوى.

وذكر الراعي أن الأغنام ظنت أن أحد الزبائن الذي يحمل حقيبة تسوق هو كيس علف، وبالتالي اندفعت إلى داخل المتجر بحثا عن المزيد من الطعام، وذلك وفقا لصحيفة التلجراف.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية في لندن على موقع إكس، منشورا بعنوان: "50 خروفًا هاربًا اقتحمت سوبر ماركت ألماني في منطقة ريفية في بافاريا، ما تسبب في حالة من الهوس".

"بعد انفصالها عن قطيعها الذي يضم 500 رأس، أمضت الأغنام الجريئة 20 دقيقة تتجول في سوبر ماركت بيني قبل أن تستدير وتغادر بمفردها."

ومع انتشار فيديو الواقعة على نطاق واسع، أطلق رواد وسائل التواصل الاجتماعي نكات حول سخافة الموقف، مع تعاطف البعض مع عمال النظافة في السوبر ماركت.

وقال أحد المستخدمين: "يبدو الأمر وكأنه عملية منظمة من قبل مجموعة من الحمقى"، بينما قال آخر مازحا: "مجموعة من الحمقى".

وعلق ثالث قائلاً: "لقد كانوا أكثر تهذيباً من بعض المتسوقين من البشر عندما يكون هناك تخفيضات".

وقال رابع: "لحظة صمت حدادا على عمال النظافة الذين ظنوا أنهم سيقضون يوما هادئا في العمل".

وقال أندرياس كرامر، المتحدث باسم سلسلة متاجر بيني، إن المتجر قد تم تنظيفه بالكامل بعد هذا التدافع الودي، كما أعلنت الشركة أنها ستوفر للأغنام ما يكفيها من العلف لمدة عام كامل، إذ تحول هذا التدافع إلى دعاية ممتازة للمتجر.