كيف تؤثر قراءة الكتب على دماغك؟

أوضحت الدكتورة سفيتلانا كولوبوفا، أخصائية علم النفس الروسية، على الدور المحوري للقراءة في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف، بالإضافة إلى تعزيز الذكاء العاطفي لدى الأفراد.

القراءة وتنشيط القدرات العقلية

قراءة الكتب ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي عملية إدراكية معقدة تشمل تنشيط الذاكرة العاملة، وتعزيز الانتباه والتركيز، وتحفيز الخيال.

وأضافت أن تفاعل القارئ مع الشخصيات والأحداث في الروايات يساعد بشكل فعال على تطوير الذكاء العاطفي من خلال تعزيز القدرة على التعاطف وفهم مشاعر الآخرين، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

تأثير القراءة على الشبكات العصبية

تحذر الطبيبة من أن إهمال القراءة المنتظمة يؤدي إلى ضعف الشبكات العصبية المسؤولة عن هذه الوظائف الحيوية، ونتيجة لذلك، ينخفض ​​ما يُعرف بالاحتياطي المعرفي للدماغ، وهو قدرته على مقاومة والتكيف مع التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر أو أي ضرر محتمل.

وتشدد على أن القراءة تسهم في الحفاظ على هذا الاحتياطي وتعزيزه، وبالتالي الحد من خطر الإصابة بالخرف.

تحفيز الدماغ وتقوية اللغة

الانغماس في قراءة الكتب يحفز تكوين اتصالات عصبية جديدة في الدماغ، وخاصة في الفصوص الأمامية المسؤولة عن المنطق والتخطيط واتخاذ القرارات.

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