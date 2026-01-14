إعلان

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني

كتب : أحمد الجندي

12:20 م 14/01/2026

وزارة التربية والتعليم

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار للوزير محمد عبد اللطيف بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة هذه المنشورات جملة وتفصيلا، مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

الجدير بالذكر، كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أًصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف المعلمين المقبولين في الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية " ١٠٠٠ مدير مدرسة" لشغل وظيفة مدير مدرسة لمدة عام قابلة للتجديد، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم القيادات التربوية المؤهلة، وتعزيز كفاءة الإدارة المدرسية، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية لإعداد القيادات التعليمية.

وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني مواقع التواصل الاجتماعي

