تحذير سنغالي من منتخب مصر: "تحدى الفراعنة كل التوقعات"

حذر موقع ال "wiwsport" السنغالي، من منتخب مصر، قبل اللقاء المرتقب، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ونشر الموقع موضوع بعنوان: "كان الجميع يتحدث عن السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا، لكنهم لم يذكروا مصر قط": لماذا يجب على الأسود أن تحذر بشدة من الفراعنة".

وأضاف الموقع: "تحدى الفراعنة كل التوقعات، وكادوا يحققون هدفهم بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025، لكنهم لا يريدون التوقف عند هذا الحد، يجب على الأسود أن يظلوا متيقظين".

وأشار الموقع إلى أنه لم يتوقع أحد أن يصل المنتخب المصري إلى هذه المرحلة في كأس الأمم الأفريقية، لكن سرعان ما أثبت لاعبو حسام حسن أنفسهم كمرشحين للفوز، ويقدمون أداءً رائعًا في البطولة.

اقرأ أيضًا:

"بعد انتقاله للاتحاد السكندري".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدي أفشة



إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة



