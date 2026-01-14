وفاة مفاجئة لطالبة بالصف الأول الإعدادي داخل لجنة امتحان بكفر الشيخ

شهدت لجنة مدرسة الحسين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفاة طالبة بالصف الأول الإعدادي بشكل مفاجئ أثناء دخولها اللجنة لأداء امتحانها.

وأفادت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، وغرفة عمليات الامتحانات بإدارة بيلا التعليمية، بوصول الطالبة حبيبة إبراهيم أحمد، 13 عامًا، وتقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بيلا المركزي مصابة بتوقف في عضلة القلب، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة لدى وصولها المستشفى.

وكشف مصدر بإدارة بيلا التعليمية لـ"مصراوي" أن الطالبة كانت متوجهة إلى لجنة المدرسة لأداء امتحان مادة العلوم، وأثناء دخولها اللجنة سقطت مغشية عليها بشكل مفاجئ.

وأضاف المصدر أنه جرى نقل الطالبة إلى مستشفى بيلا المركزي، وأكد الكشف الطبي وفاة الطالبة نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب، واتخذت الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة.