تناغم القمر في العقرب وعطارد.. مفاجآت كبرى تنتظر 7 أبراج

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 14/01/2026
تناغم القمر في العقرب وعطارد.. مفاجآت كبرى تنتظر 7 أبراج

أبراج فلكية

كتبت- أسماء مرسي:

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في مقطع فيديو لها على قناتها بـ"يوتيوب"، أن القمر سينتقل إلى برج العقرب يوم الأحد في تمام الساعة 12:04 ظهرا، وسيظل في هذا البرج طوال يوم الاثنين.

وأضافت "عبير" أن كوكب أورانوس يتراجع في الثور والمشتري في السرطان، بينما تتجمع كواكب عطارد، فينوس، الشمس، والمريخ في برج الجدي، مع وجود بلوتو في الدلو وزحل ونبتون في الحوت، ما يخلق طاقة فلكية داعمة لبعض الأبراج.

أبرز التأثيرات على الأبراج:

أبراز التأثيرات على الأبراج:

