وكيل "دفاع النواب": نُجدد العهد في الدفاع عن مقدرات الوطن

كتب : نشأت علي

03:43 م 14/01/2026

اللواء إبراهيم المصري

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الفوز بوكالة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، شرف كبير ومسؤولية، ونُجدد العهد أمام الشعب المصري على مواصلة العمل الوطني المخلص، والاضطلاع بهذه المسؤولية الجليلة، فهذه الثقة الغالية تمثل تكليفًا، وتضع على عاتقنا واجبًا وطنيًّا مضاعفًا في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات أمنية وإقليمية معقدة، تستوجب أعلى درجات اليقظة والوعي والعمل المؤسسي المتكامل لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن.

وأضاف المصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: نؤكد التزامنا الكامل بدعم جهود القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، باعتبارهما درع الوطن وسيفه في مواجهة الإرهاب وحماية الاستقرار، ومساندة كل ما يُعزز قدرتهما على أداء رسالتهما المقدسة في الدفاع عن مصر وشعبها.

وتابع وكيل "دفاع النواب": نجدد العهد بأن تكون لجنة الدفاع والأمن القومي منصة وطنية مسؤولة، تُسهم في ترسيخ دولة القانون، ودعم استقرار الدولة، وتعزيز مسيرة الجمهورية الجديدة، بما يحقق أمن المصريين ويحفظ مستقبل الأجيال القادمة بتشريعات في صالح الوطن والمواطن .

