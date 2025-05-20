6 أعراض خفية تشير إلى إصابتك بالحساسية

يخلط الكثيرون بين أعراض الحساسية الموسمية ونزلات البرد أو حتى التهاب الحلق، وهناك بعض العلامات الخفية التي تشير إلى إصابتك بالحساسية، وفقا لموقع "تايم" الأمريكية.

التهاب الحلق

التهاب الحلق المفاجئ لا يعني بالضرورة الإصابة بعدوى بكتيرية، ففي حالات الحساسية، يؤدي انسداد أو التهاب الأنف إلى تسرب المخاط إلى الحلق، وهو ما يعرف بالتنقيط الأنفي الخلفي، مسببًا تهيجًا وشعورًا دائمًا بالحاجة إلى تنظيف الحلق.

انسداد الأذنين المفاجئ

الشعور المفاجئ بانسداد في الأذنين، خاصة في غير حالات السفر بالطائرة، قد يكون علامة على الحساسية، فالأذن والأنف والحلق متصلون عبر قناة واحدة، وبالتالي فإن احتقان الأنف يمكن أن يؤثر على الأذنين والحلق.

الإرهاق الشديد

يشكو العديد من مرضى الحساسية الموسمية من شعور بالتعب الشديد دون سبب واضح، تراكم المخاط والتنفس من الفم ليلًا يؤدي إلى نوم غير مريح وبالتالي إرهاق في النهار، ما يؤثر على التركيز والأداء الدراسي والسلوك لدى الأطفال.

الهالات السوداء تحت العينين

يمكن أن تظهر الهالات السوداء تحت العينين نتيجة التهاب الأنف التحسسي، عند احتقان الأنف وتورمه، يتجمع الدم تحت العينين مسببًا ظهور "تصبغ داكن للجلد".

تجعد الأنف

علامة أخرى محتملة للحساسية الموسمية هي ظهور خط أفقي على الجزء السفلي من الأنف، بلون أغمق أو أفتح من لون البشرة، يُعرف هذا الخط بـ "تحية الحساسية" أو "تجعد الأنف" وينتج عن فرك الأنف المتكرر بسبب الحكة أو الانسداد.

رائحة الفم الكريهة

تؤدي الحساسية في الكثير من الأحيان إلى التنفس عبر الفم، ما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، ما يزيد من رائحة الفم الكريهة.

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