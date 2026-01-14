جمال يخطف الأنظار.. أغرب الحشرات حول العالم

منها أوركيد الشبح.. 20 صورة لأجمل ورود نادرة حول العالم

عالم الحشرات مليء بالكائنات الغريبة في أشكالها وسلوكها وحجمها، بالإضافة إلى سماتها الفريدة التي تساعدها على التكيّف مع بيئاتها المختلفة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغرب حشرات حول العالم، وفق ما كشف موقع "discoverwildlife".

صياد الرمال

نوع من الحشرات يتميز بقدرته الفائقة على البقاء في الأراضي الرملية القاسية والجافة في أستراليا.

كما أنها كبيرة الحجم إذ يصل طولها إلى 7-8 سم، وتتميز بمظهرها الفريد الذي يناسب تماما حياتها تحت سطح الرمال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الحشرة الأسترالية لديها القدرة على السباحة عبر الرمال.

ذباب ذو عيون ساقية

يعد من المخلوقات الجميلة التي تتميز بلونها البني المحمر مع بقع بيضاء على أجنحتها ونتوءات شوكية على صدرها، وأيضا لديها قرون استشعار قصيرة.

حشرة الشوك

تشبه الأشواك الحادة ويساعدها شكلها الغريب على التمويه بين النباتات وتفادي الحيوانات المفترسة.

ويبلغ طولها 10 ملم، وتنتشر في الأجزاء الشمالية من المناطق الاستوائية، من شمال أمريكا الجنوبية والمكسيك وفلوريدا.

فرس النبي

يعد الحيوان الوحيد الذي يمتلك أذن واحدة تشبه في حجمها عين الطائر وتقع في منتصف صدره.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك أيضا شكلا فريدا ليس موجود في أي حيوان آخر.

ذبابة العقرب

تمتلك هذه الحشرة ذيل يشبه ذيل العقرب، مما يمنحها مظهرا مخيفا بالرغم من إنها غير سامة.

