كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

مدرب جزر القمر لمصراوي: "منتخب مصر يمكنه التغلب على أي منافس"

كتب : هند عواد

01:41 م 14/01/2026
تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ستيفانو كوزين لمصراوي: "لدينا الأفضل من بين الأفضل، وأعتقد أن مصر، نعرف أسلوبهم: قويون دفاعيًا ويلعبون على الهجمات المرتدة، وإذا كان محمود تريزيجيه ومحمد صلاح في يومهما الجيد، يمكنهما التغلب على أي فريق".

واختتم: "السؤال هو، هجوميًا، هل لديهم القدرة على تكرار الأداء الذي قدموه ضد كوت ديفوار؟ هذه هي النقطة، لكن أعتقد أن مصر هي المفضلة، لأنه ربما السنغال لديهم لاعبين أفضل، لكن أعتقد أن مصر تلعب أفضل".

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد "ابن بطوطة"، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

