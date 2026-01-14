مدرب جزر القمر لمصراوي: "منتخب مصر يمكنه التغلب على أي منافس"

تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ستيفانو كوزين لمصراوي: "لدينا الأفضل من بين الأفضل، وأعتقد أن مصر، نعرف أسلوبهم: قويون دفاعيًا ويلعبون على الهجمات المرتدة، وإذا كان محمود تريزيجيه ومحمد صلاح في يومهما الجيد، يمكنهما التغلب على أي فريق".

واختتم: "السؤال هو، هجوميًا، هل لديهم القدرة على تكرار الأداء الذي قدموه ضد كوت ديفوار؟ هذه هي النقطة، لكن أعتقد أن مصر هي المفضلة، لأنه ربما السنغال لديهم لاعبين أفضل، لكن أعتقد أن مصر تلعب أفضل".

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد "ابن بطوطة"، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

"بعد انتقاله للاتحاد السكندري".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدي أفشة



إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة



