عقار سكني يتجاوز الـ 230 مليار جنيه لهذه الأسباب (صور)

في عالم العقارات الفاخرة، لا تُقاس القيمة بالأمتار أو عدد الغرف فقط، بل بما يحمله المبنى من تاريخ ورمزية ونفوذ.

وفي عام 2025، يتصدر مشهد أغلى العقارات السكنية عالميًا اسمان استثنائيان: قصر باكنجهام في لندن، وأنتيليا في مومباي.

قصر باكنجهام: يُصنَّف Buckingham Palace كأغلى عقار سكني في العالم، بقيمة تقديرية تصل إلى 4.9 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 231 مليار جنيه، وهو رقم يعكس مكانته التي تتجاوز كونه مقر إقامة إلى كونه رمزًا للدولة البريطانية نفسها.

يقع القصر في قلب منطقة وستمنستر بلندن، وبدأ تاريخه كمبنى سكني عام 1703، قبل أن يشتريه الملك جورج الثالث عام 1761 ليصبح مقرًا للعائلة المالكة، ومنذ عام 1837، وفي عهد الملكة فيكتوريا، تحول إلى المقر الرسمي للملك البريطاني.

ولا يقتصر دور القصر على السكن، إذ يعمل كمركز إداري لإدارة شؤون الملكية، واستقبال الضيوف الرسميين، وتنظيم المناسبات الوطنية والدبلوماسية، بينما تُفتح بعض غرفه للزوار خلال موسم الصيف والجولات الخاصة.

من الناحية المعمارية، يضم القصر نحو 775 غرفة، بينها 19 غرفة رسمية، و52 غرفة للعائلة والضيوف، و188 غرفة مخصصة للموظفين، إضافة إلى 92 مكتبًا و78 حمّامًا، فضلًا عن حدائق وملحقات واسعة.

وتعود قيمته الاستثنائية إلى تاريخه الممتد لأكثر من قرنين، ودوره السياسي والثقافي، وليس فقط إلى فخامته أو مساحته، وذلك بحسب موقع Adda247.