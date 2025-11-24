إعلان

تبتلع أشياء غريبة.. تعرف على المرأة صاحبة أوسع فم في العالم

نرمين ضيف الله

10:30 م 24/11/2025
    صاحبة أوسع فم تبتلع أشياء غريبة
    سامانثا رامسدل بفم واسع للغاية
    صاحبة أوسع فم حاصلة على الرقم القياسي في موسوعة غينيس
    سامانثا رامسدل
    سامانثا رامسدل صاحبة أوسع فم في العالم
    أوسع فم في العالم

اشتهرت سيدة تدعى سامانثا رامسدل بفم واسع للغاية، استخدمته في تحديات طعام مثيرة وصورتها لنشرها على الإنترنت، ما جعل قصتها تثير اهتمام الجمهور من جوانب الترفيه والصحة والأثر الاجتماعي.

تنحدر سامانثا من ولاية كونيتيكت الأمريكية، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أكبر فتحة فم بين النساء، وفق ما ذكر موقع "NDTV"، حيث يبلغ اتساع فمها حوالي 6.52 سنتيمترًا عند أقصى اتساع.

استغلت سامانثا هذا الأمر لصالحها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، حيث تنشر مقاطع فيديو لتحديات طعام غير عادية.

