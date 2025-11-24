خطفت الأنظار رفقة ابنتها.. من هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟

اشتهرت سيدة تدعى سامانثا رامسدل بفم واسع للغاية، استخدمته في تحديات طعام مثيرة وصورتها لنشرها على الإنترنت، ما جعل قصتها تثير اهتمام الجمهور من جوانب الترفيه والصحة والأثر الاجتماعي.

تنحدر سامانثا من ولاية كونيتيكت الأمريكية، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أكبر فتحة فم بين النساء، وفق ما ذكر موقع "NDTV"، حيث يبلغ اتساع فمها حوالي 6.52 سنتيمترًا عند أقصى اتساع.

استغلت سامانثا هذا الأمر لصالحها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، حيث تنشر مقاطع فيديو لتحديات طعام غير عادية.

