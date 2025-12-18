مشروب الشتاء المفضل ... إليك ما يفعله السحلب في صحتك الجنسية

كتبت- آلاء نبيل:

السحلب من أكثر المشروبات المفضلة خلال فصل الشتاء، وذلك لمذاقه اللذيذ، ويساهم في الشعور بالدفئ بالإضافة إلى فوائد متعددة، سنتعرف عليها السطور التالية.

وبحسب ما ذكره موقعي webmd ، و springerlink، إليك ما يفعلة السحلب في الجسم.

تأثيرات على الصحة الجنسية

1- معزز للرغبة الجنسية:

يستخرج السحلب من زهرة الأوركيد، الذي ينشط إنتاج أكسيد النيتريك، وهو أمر بالغ الأهمية لتوسع الأوعية الدموية وانتصاب القضيب، ما يجعله منشط طبيعي للرغبة الجنسية.

2- تعزيز الخصوبة:

يعمل السحلب على تنظيم الهرمونات، كما يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون، وزيادة عدد الحيوانات المنوية وحركتها، وتحسين الخصوبة.

فوائد صحية عامة

3- خصائص مضادة للالتهابات:

تتميز العديد من أنواع الأوركيد بخصائص مضادة للالتهابات، ما يجعلها علاجات محتملة لحالات مثل التهاب الشعب الهوائية، والربو، والصداع النصفي، والتهابات المسالك البولية.

4- غنية بمضادات الأكسدة:

يعد السحلب غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، والبوليفينولات، ما يعزز صحة المناعة ويقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطانات.

5- تهدئة الأعصاب:

يساعد السحلب على مهدئات ومنشطات طبيعية للأعصاب وتحسين المزاج بفضل مكوناتة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

