"أنا الياسمين".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة ويوجه لها رسالة رومانسية

كتب : مصراوي

04:36 ص 19/12/2025
القاهرة - مصراوي

شاركت زوجة إمام عاشور، ياسمين حافظ، عددًا من الصور على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وعلقت ياسمين حافظ على صورها: "الياسمين ليس الورد، إنه أنا"، وردت عليها زوجة مروان عطية: "ياسمينا"، وأضاف إمام عاشور تعليقا: "ربنا يخليكي ليا بحبك".

وغاب إمام عاشور عن المشاركة في مباريات المنتخب الوطني لمدة طويلة وصلت إلى 554 مباراة، بسبب الإصابة.

وسافر عاشور مع بعثة المنتخب الوطني إلى المغرب وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري.

زوجة إمام عاشور إنستجرام زوجة إمام عاشور إمام عاشور ياسمين حافظ صور زوجة إمام عاشور منتخب مصر

