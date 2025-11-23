دخلت موسوعة جينيس.. حكاية أول عازفة كمان بذراع اصطناعية (فيديو)

حققت الفنانة اليابانية مانامي إيتو إنجازا عالميا لافتا بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول عازفة كمان في العالم تؤدي عزفها باستخدام ذراع اصطناعية كاملة.

وفقدت إيتو ذراعها اليمنى عام 2004 إثر حادث سير، ما جعلها تعتقد أن رحلتها الموسيقية انتهت، إلا أن مشاهدتها لأشخاص يستخدمون أطرافا اصطناعية لممارسة الرياضة أعادت إليها الأمل، ودفعتها إلى الإصرار على استعادة شغفها بالعزف على الكمان.

وبحسب thestrad، خاضت إيتو برنامجا تدريبيا طويلا اعتمدت فيه على ذراع اصطناعية تعمل بنظام الحزام والكابل الملتف حول كتفها اليسرى، ما يمنحها القدرة على التحكم الدقيق في حركة القوس.

وتم تصنيع قوس خفيف ومصمم خصيصا ليتناسب مع متطلبات الطرف الاصطناعي، ما أتاح لها ابتكار أسلوب عزف فريد واستعادة بصمتها الموسيقية المميزة.

وتحولت مانامي إيتو منذ ذلك الحين إلى أيقونة للإلهام حول العالم، ولا سيما بعد ظهورها المؤثر في برنامج The World’s Best، حيث لقبت بـ"عازفة الكمان المعجزة" وتركت أداء مؤثرا أبكى لجنة التحكيم والجمهور.