تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مسنة تقود دراجة نارية، ما أثار جدلا واسعا وحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي.

ووفقا لقناة "العربية"، لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الفيديو حقيقيا أم تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أضاف عنصر الغموض للواقعة.

ويظهر الفيديو السيدة وهي تقود الدراجة بثقة ومهارة عالية، ما دفع كثيرين للإعجاب بشجاعتها وروحها المرحة، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من مخاطر القيادة في سن متقدمة.

وعلق بعض رواد التواصل الاجتماعي بتعليقات مثل: "العمر مجرد رقم" و"مثال حي على أن النشاط والحيوية لا يعرفان حدودا".

