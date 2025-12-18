مخلوق شبحي.. جسم غريب يثير الرعب على شواطئ بريطانيا

أثار جسم غريب يشبه "الشبح" حيرة روّاد شاطئ هوف قرب مدينة برايتون في جنوب بريطانيا، بعدما جرفته الأمواج إلى مكان مرتفع بعيدا عن حافة الماء، دون معرفة هويته بدقة.

وكانت حواء مصطفى وشريكته إيفون، أثناء تنزههما على الشاطئ، أول من لاحظا الجسم الغامض واقتربا منه للتفحص.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، ظن الاثنان في البداية أنه فقمة، قبل أن يكتشفا وجود أربع أرجل وحوافر، مما دفعهما للاعتقاد بأنه خروف.

وقالت "مصطفى": "المشهد كان محيرا، فالجلد بدا أملسًا ولامعًا كاللؤلؤ، دون أي أثر للصوف، كما أن الرأس كان مفقودا"، مضيفة أن لمعان الجثة بالكامل منحها مظهرًا شبحيًا غريبًا.

وتداول سكان المنطقة عدة فرضيات لتفسير كيفية وصول حيوان بري محتمل إلى البحر ثم انجرافه إلى الشاطئ.

من جانبها، أوضحت جمعية ساسكس للحياة البرية أن تحديد هوية الجسم بدقة صعب، مرجحة أن يكون قد مكث فترة طويلة في المياه ما غيّر ملامحه.

وأكد المتحدث باسم الجمعية أن الاحتمال الأكبر يشير إلى أن الجثة تعود لخروف، مشيرا إلى أن ظهور أجسام غير مألوفة على الشواطئ البريطانية ليس أمرا نادرا، خاصة نتيجة تأثير التيارات البحرية وحالات النفوق في البحر.

