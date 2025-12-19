إعلان

مرشح "مستقبل وطن" يتصدر الحصر العددي لنتائج الدائرة الثانية بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

06:18 ص 19/12/2025

فرز النتائج في كفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المستشار عادل سعد جوهر، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بكفر الشيخ، عن نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

احتل توفيق إبراهيم علي أحمد، مرشح حزب مستقبل وطن، صدارة المشهد الانتخابي بمركزي سيدي سالم والرياض، عقب انتهاء أعمال الفرز والمراجعة القانونية لمحاضر اللجان الفرعية لحسم المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة في الدورة البرلمانية 2025م.

استحوذ توفيق إبراهيم على 69 ألفًا و681 صوتًا، ليأتي في مقدمة الترتيب، بينما تبعه محمد محمد السعيد عبيدي الذي نال 59 ألفًا و806 أصوات.

وأظهرت البيانات الحسابية المجمعة حصول محمد عبد الجليل بسطويسي الشربيني على 57 ألفًا و987 صوتًا، فيما نال علي أحمد علي أحمد، مرشح حزب الجمهوري الحر، 51 ألفًا و168 صوتًا.

جرت عمليات التدقيق تحت إشراف قضائي كامل لضمان مطابقة النتائج الحسابية لما ورد في محاضر الاقتراع الرسمية، بما يعزز شفافية ونزاهة الاستحقاق الدستوري الذي شهدته الدائرة.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لاستلام هذه المؤشرات الأولية تمهيدًا لإضافة أصوات المصريين بالخارج، وصولًا إلى الإعلان الرسمي والنهائي عن أسماء الفائزين بتمثيل الدائرة في دورتها الجديدة.

سارت الإجراءات منذ غلق الصناديق وحتى إعلان البيان الإحصائي في أجواء من الانضباط التنظيمي والأمني، حيث تظل الأرقام المعلنة حصرًا عدديًا أوليًا بانتظار اعتمادها من الجهات المركزية المختصة وفق الجداول الزمنية والقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بالجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ انتخابات مجلس النواب 2025 الحصر العددي نتائج كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟