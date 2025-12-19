مرشح "مستقبل وطن" يتصدر الحصر العددي لنتائج الدائرة الثانية بكفر الشيخ

كشف المستشار عادل سعد جوهر، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بكفر الشيخ، عن نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

احتل توفيق إبراهيم علي أحمد، مرشح حزب مستقبل وطن، صدارة المشهد الانتخابي بمركزي سيدي سالم والرياض، عقب انتهاء أعمال الفرز والمراجعة القانونية لمحاضر اللجان الفرعية لحسم المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة في الدورة البرلمانية 2025م.

استحوذ توفيق إبراهيم على 69 ألفًا و681 صوتًا، ليأتي في مقدمة الترتيب، بينما تبعه محمد محمد السعيد عبيدي الذي نال 59 ألفًا و806 أصوات.

وأظهرت البيانات الحسابية المجمعة حصول محمد عبد الجليل بسطويسي الشربيني على 57 ألفًا و987 صوتًا، فيما نال علي أحمد علي أحمد، مرشح حزب الجمهوري الحر، 51 ألفًا و168 صوتًا.

جرت عمليات التدقيق تحت إشراف قضائي كامل لضمان مطابقة النتائج الحسابية لما ورد في محاضر الاقتراع الرسمية، بما يعزز شفافية ونزاهة الاستحقاق الدستوري الذي شهدته الدائرة.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لاستلام هذه المؤشرات الأولية تمهيدًا لإضافة أصوات المصريين بالخارج، وصولًا إلى الإعلان الرسمي والنهائي عن أسماء الفائزين بتمثيل الدائرة في دورتها الجديدة.

سارت الإجراءات منذ غلق الصناديق وحتى إعلان البيان الإحصائي في أجواء من الانضباط التنظيمي والأمني، حيث تظل الأرقام المعلنة حصرًا عدديًا أوليًا بانتظار اعتمادها من الجهات المركزية المختصة وفق الجداول الزمنية والقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بالجمهورية.