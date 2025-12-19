نجل عم توفيق عكاشة يتصدر الحصر العددي بانتخابات طلخا ونبروه

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الدائرة الرابعة، ومقرها مركز طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، نتائج الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بكافة اللجان الفرعية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025م.

وكشفت المؤشرات الأولية عن تقدم المرشح عبد الحميد حسب النبي الشورى، والمرشح محمد ثروت عبد السميع عكاشة، بعد انتهاء أعمال الحصر وتجميع النتائج التي جرت تحت إشراف قضائي كامل لضمان دقة الأرقام الإحصائية المعبرة عن إرادة الكتلة التصويتية بالدائرة، تمهيدًا لرفعها للجهات المركزية المختصة لإعلان النتائج النهائية والرسمية للماراثون البرلماني.

وأوضحت البيانات الرسمية أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية بالدائرة بلغ 496 ألفًا و767 ناخبًا وناخبةً، بينما أدلى 89 ألفًا و400 ناخب بأصواتهم في صناديق الاقتراع خلال يومي التصويت.

وحصرت اللجنة 87 ألفًا و944 صوتًا صحيحًا، مقابل استبعاد 1456 صوتًا باطلًا وفقًا للقواعد القانونية والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وسارت الإجراءات بدقة متناهية لضمان سلامة الفرز وحصر أصوات المواطنين بكافة القرى والمراكز التابعة للدائرة، وصولًا إلى مرحلة الحصر العددي المجمع الذي يوثق سير العملية الانتخابية في واحدة من أكثر دوائر الدقهلية تنافسية.

وأظهر الحصر العددي حصول المرشح عبد الحميد الشورى على المركز الأول بـ 48 ألفًا و203 أصوات، يليه المرشح محمد ثروت عكاشة بحصوله على 45 ألفًا و758 صوتًا.

وحل المرشح منصور بسام اليماني الشهير بـ "بسام فليفل" في المركز الثالث بـ 41 ألفًا و509 أصوات، بينما نال وليد شوقي شاكر 40 ألفًا و418 صوتًا.

وتعد هذه الأرقام مؤشرات إحصائية أولية ناتجة عن أعمال الحصر المحلي باللجنة العامة، في انتظار الإعلان الرسمي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة المنوط بها ذلك قانونًا بعد مراجعة كافة المحاضر والطعون.

ويبرز في هذه الجولة تقدم المرشح محمد ثروت عكاشة، نجل عم الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة، والذي حرص على تقديم دعم واسع ومساندة قوية لنجل عمه طوال فترة الانتخابات.

وشهدت الدائرة تنظيم مسيرات ومؤتمرات وجولات انتخابية مكثفة قادها البرلماني السابق لدعم ترشح نجل عمه، مما أضفى صبغة تنافسية خاصة على المشهد الانتخابي بالدائرة الرابعة.

وساهم هذا التحرك الميداني في حشد الكتلة التصويتية وتصدر اسم عكاشة للمشهد الانتخابي بطلخا ونبروه، ليكون أحد أبرز الحاصلين على أعلى الأصوات وفقًا لبيان الحصر العددي المعلن.