إجازة عيد الغطاس.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة

كتب : محمد أبو بكر

05:40 ص 19/12/2025

مديرية التربية والتعليم في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 للشهادات المحلية وصفوف النقل بمختلف أنواعها، وذلك بجميع مدارس المحافظة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مواعيد الامتحانات تأتي على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية

- الصفان الثاني والثالث (تعليم مجتمعي): من السبت 10/1/2026 إلى الأحد 11/1/2026.

- الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفون – صم وضعاف السمع): من السبت 10/1/2026 إلى الاثنين 12/1/2026.

- الصف الرابع الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع): من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف الخامس الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع) والسابع (صم وضعاف السمع): من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف السادس الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع) والثامن (صم وضعاف السمع): من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (عام – صم – مكفوفون – مهني): من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف الثاني الإعدادي (عام – صم – مكفوفون – مهني): من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) / (عام – صم – مكفوفون – مهني): من السبت 17/1/2026 إلى الخميس 22/1/2026.

وقد تقرر منح يوم الاثنين 19/1/2026 إجازة رسمية للطلاب بمناسبة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين.

الصفان الأول والثاني الثانوي (العام والفني)

- الصف الأول الثانوي العام: من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- الصف الثاني الثانوي العام: من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه: تبدأ امتحانات صفوف النقل من الثلاثاء 30/12/2025 وحتى الخميس 22/1/2026.

الصفان الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع

- الصف الأول الثانوي: من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- الصف الثاني الثانوي: من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

الصفان الأول والثاني الثانوي للمكفوفين

- الصف الأول الثانوي: من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- الصف الثاني الثانوي: من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

امتحانات المواد خارج المجموع

تبدأ امتحانات المواد خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع يوم الأحد 28/12/2025، وتنتهي يوم الأربعاء 31/12/2025.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول مديرية التربية والتعليم بالجيزة إجازة عيد الغطاس

