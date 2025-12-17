تقاليد غير تقليدية.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم

أثارت بلوجر إيرانية في العشرينات من عمرها حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في بودكاست بتصريحات صادمة حول أسلوب حياتها وخضوعها لعدد غير عادي من عمليات التجميل.

وكشفت البلوجر التي تعرف نفسها باسم "أناهيتا ناجو" أنها خضعت إلى 388 عملية تجميل، مدعية أنها حطمت رقماً قياسيا عالميا تسعى لتوثيقه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأوضحت أن هوسها بالمظهر الجسدي دفعها إلى سلسلة طويلة من إجراء العمليات الجراحية والتجميلية، بهدف الوصول إلى معايير جمالية تعتبرها مثالية، وفقا لـ "sbisiali".

وكشفت أناهيتا أنها لم تأكل منذ حوالي 8 سنوات، وكانت تكتفي فقط بشرب فنجان قهوة واحد يوميا، مبررة ذلك برغبتها في الحفاظ على وزنها ومنع أي زيادة محتملة، كما زعمت أنها تمتلك أنحف خصر في العالم.

وأثارت تلك التصريحات قلقا واسعا بشأن وضعها الصحي والنفسي، خصوصا في ضوء التحذيرات المتكررة التي يطلقها الأطباء حول تداعيات الامتناع عن الطعام لفترات زمنية طويلة.

وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع قصتها، فمنهم من صدقها ومنهم من شكك فيها.

وتباينت ردود الفعل حيال تصريحاتها، فاعتبرها البعض محاولة لإثارة الجدل وكسب الشهرة، بينما دعا آخرون إلى تشديد الرقابة على المحتوى المتصل بقضايا الجسد والجمال وأسلوب المعيشة.

