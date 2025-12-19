25 صور وأبرز المعلومات عن عائلة أشرف حكيمي قائد المغرب

أول رد فعل من زوجة النني الثانية بعد تتويج المغرب بكأس العرب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العرس الأفريقي، وهى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

ومن المقرر إقامة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة تجمع بين المغرب وجزر القمر، يوم الأحد المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسيغيب قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي عن مباراة منتخب بلاده أمام جزر القمر، في افتتاح مباريات أسود الأطلس بكأس أمم أفريقيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل في مباراة فريقه باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

أبرز المعلومات عن عائلة أشرف حكيمي:

ويعد حكيمي حاليا واحدا من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم، وهو ما جعله يتمتع بجماهيرية كبيرة وسط كل مشجعي كرة القدم حول العالم وليس داخل القارة الأفريقية فقط، وهو ما جعله مركز اهتمام باستمرار، خاصة الاهتمام الجماهيري بالاطلاع على أبرز المعلومات المرتبطة بالجانب الإنساني في حياة نجم أسود الأطلس.

وأشرف حكيمي لأسرة متوسطة الحال، في مدينة خيتافي الإسبانية، لكنه ظل مرتبطا بعائلته وموطنه الأصلي المغرب.

ووالد قائد منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي، يدعى حسان وعمل من قبل كبائع متجول، فيما تدعى والدة النجم المغربي سعيدة مو، وهى دائمة الظهور رفقة نجلها في كافة المناسبات وآخرها الظهور معه خلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، خلال شهر نوفمبر الماضي.

ولم تكن حياة والدة أشرف حكيمي على قدر كبير من الرفاهية، حيث كانت تعمل في البداية في خدمة المنازل بمدريد، قبل أن يصبح نجلها أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، لتتحول حياة العائلة بشكل كامل وتصبح من أبرز وأشهر العائلات حول العالم.

ولدى حكيمي أخين ولدين وبنت، هما وداد حكيمي ونبيل حكيمي، يحرص دائما النجم المغربي على مشاركة العديد من الصور معهما.

وكان حكيمي متزوج من فتاة إسبانية صاحبة أصول تونسية تدعى هبة أبوك، تعرف عليها في 2018، ثم أعلان زواجه منها قبل أن ينفصل الثنائي في عام 2023.

وحكيمي لديه طفلين من طليقته هبة أبوك، هما الأبن الأكبر أمين الذي ولد في فبراير 2020، ثم نعيم في عام 2022.

