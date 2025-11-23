رسالة ملكية من ميجان وهاري إلى منجمة تثير جدلا.. ماذا تحتوي؟

أثارت البلوجر هادية غالب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن إطلاق خط إنتاج جديد للنظارات الفاخرة.

سعر صادم

كشفت هادية في فيديو نشرته على حسابها في تطبيق "تيك توك" أن سعر النظارة يصل إلى مليون و500 ألف جنيه، ما جعل الكثير من المتابعين يعبرون عن دهشتهم واستغرابهم من هذا السعر المرتفع.

سبب ارتفاع سعر النظارة

وأوضحت أن النظارة واحدة من بين خمس قطع فقط على مستوى العالم، ما يجعلها قطعة نادرة ومميزة للغاية.

وأشارت إلى أن ارتفاع سعر النظارة يعود لكونها تحمل توقيع دار "إيرام" الشهيرة، الشهيرة بتقديم مجوهرات فاخرة وتصاميم غير تقليدية.

تفاصيل فاخرة.. ماس وذهب

أضافت البلوجر أن النظارة مرصعة بـ 365 ماسة، وتضم 16 قيراطا من الألماس، إضافة إلى 40 جراما من الذهب، ما يجعلها أشبه بقطعة مجوهرات فاخرة وليست مجرد نظارة.

وأشارت إلى أن النظارة متاحة عبر طلبات خاصة من IRAM دبي، باعتبارها من القطع المحدودة والفريدة.

تعليقات رواد السوشيال ميديا على سعر النظارة

وتفاعل الكثير من المتابعين مع الفيديو الذي نشرته هادية غالب، وجاءت بعض التعليقات بشكل ساخر يعبر عن دهشتهم من سعر النظارة، ومن أبرزها: ": "اعمليلنا الشحن فري عشان نشتريها"، و"أنا عندي نضارة تايجر بـ45 جنيه بلبسها في المناسبات"، و"تمن النضارة تشتري جهاز عروسة".

كما علق آخرون: "للآسف مش معايا غير مليون جنيه بس"، و"بتشوفي المستقبل بالنضارة"، و"معاكي نضارة ممكن تجوزني"، و"نضارتك تحل مشاكلي والله".

@hadiaghaleb Replying to @Romysaa 🎀 ♬ original sound - Hadia Ghaleb

