14 صورة من جلسة تصوير منتخب مصر الرسمية لأمم أفريقيا 2025

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" جلسة التصوير الرسمية للفراعنة التي ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 21 يناير المقبل.

ويشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره ببطولة أمم أفريقيا عندما يلتقي مع نظيره منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضًا..

رقم فلكي.. كم حصدت المغرب بعد تتويجها بكأس العرب؟

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟