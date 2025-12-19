مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

إعلان

14 صورة من جلسة تصوير منتخب مصر الرسمية لأمم أفريقيا 2025

كتب : محمد عبد الهادي

01:50 ص 19/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مروان عطية من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتوح من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مصطفي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    محمد هاني من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    رامي ربيعة من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    زيزو من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مصطفي محمد من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" جلسة التصوير الرسمية للفراعنة التي ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 21 يناير المقبل.

ويشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره ببطولة أمم أفريقيا عندما يلتقي مع نظيره منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

