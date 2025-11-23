من 15 "ATM" مختلفة.. لص يسرق نفس البنك 38 مرة (فيديو)

نفذ أحد اللصوص في إسطنبول سلسلة سرقات متكررة استهدفت أجهزة صراف آلي تابعة لبنك واحد، مستغلا ثغرة أمنية أتاحت له فتح وحدات الإيداع باستخدام أدوات بسيطة للوصول إلى الأموال داخلها.

وأوضحت السلطات أن المشتبه به نفذ 38 عملية سرقة طالت 15 جهاز ATM موزعة في مناطق مختلفة من المدينة، وتمكن خلالها من الاستيلاء على 199,760 ليرة تركية، وذلك بين 21 أبريل و18 نوفمبر.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة رجلا يخفي ملامحه بقناع طبي وخوذة دراجة نارية، ويستخدم مفك براغي وأدوات مشابهة لفتح نقاط معينة في أجهزة الإيداع، ثم يسحب الأموال من داخلها، وتكرار الأسلوب نفسه في جميع المواقع دفع وحدة مكافحة السرقة إلى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحوادث.

كانت السلطات قد تتبعت خيطا آخر يتعلق بلص متورط في سرقة هدايا زفاف تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دولار خلال حفل فاخر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما تسبب في انهيار العروس داخل قاعة الاحتفال.

وبعد مراجعة التسجيلات والسجلات الجنائية، تبين أن الجاني شاب يبلغ من العمر 36 عاما وله سوابق معروفة.

وبناء على الأدلة، نفذت الفرق الأمنية عملية في منطقة إسنيورت انتهت بتوقيفه، وبعد استكمال الإجراءات لدى شعبة الأمن العام، أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية.