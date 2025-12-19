مرشح "النور" يتصدر الحصر العددي لانتخابات كفر الشيخ وقلين

وثقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها كفر الشيخ وقلين، الملامح الأولية لنتائج جولة الإعادة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

أظهرت أعمال الحصر العددي، التي جرت برئاسة المستشار سراج شفيق زكي، تقدم مرشح حزب النور محمد مصطفى حسين خليفة لقائمة أعلى الأصوات، وسط منافسة محتدمة شهدتها الدائرة لحسم المقاعد الثلاثة المخصصة لها، عقب انتهاء أعمال الفرز وتجميع المحاضر الرسمية التي عكست كثافة التصويت في مراكز الدائرة.

وبينت نتائج الحصر الإحصائي حصول محمد مصطفى خليفة، مرشح حزب النور، على 79 ألفًا و604 أصوات، ليحتل المركز الأول، وتبعه في المرتبة الثانية مرشح حزب مستقبل وطن محمد عبد الحميد عرابي بحصوله على 75 ألفًا و553 صوتًا.

كما سجلت كشوف الحصر حصول محي الدين فتح الله محمد القطان على 58 ألفًا و79 صوتًا، بينما نال سمير عبد المجيد الشهاوي 44 ألفًا و97 صوتًا، وعلاء إبراهيم ريحان 42 ألفًا و835 صوتًا، فيما حصل مرشح حزب الوفد باسم عبد المحسن حجازي على 36 ألفًا و51 صوتًا.

وتتأهب الهيئة الوطنية للانتخابات لاستلام هذه النتائج العددية تمهيدًا لإضافة أصوات المصريين بالخارج، وصولاً إلى الإعلان الرسمي والنهائي عن أسماء الفائزين بالمقاعد الثلاثة في الموعد المحدد.

وسارت الإجراءات القانونية منذ غلق الصناديق وحتى تجميع النتائج باللجنة العامة بدقة متناهية وتحت إشراف قضائي كامل، مع التأكيد على أن كافة الأرقام المعلنة تظل مؤشرات حسابية أولية بانتظار الاعتماد الرسمي والنهائي وفقًا للضوابط المنظمة للماراثون البرلماني 2025م بالجمهورية.