داعب أخطر أخطبوط في العالم.. نجاة سائح بريطاني بأعجوبة (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

10:00 م 18/12/2025

أخطر أخطبوط في العالم

نجا سائح بريطاني من مواجهة محتملة للموت بعد أن لم يكن يعلم أنه تفاعل مع واحد من أخطر الكائنات البحرية في العالم أثناء إجازته في الفلبين.

وخلال سباحته في مياه المحيط، صادف آندي ماكونيل أخطبوطا ذا حلقات زرقاء، المعروف بسمه القاتل الذي يعد أقوى من السيانيد، وفقا لموقع "فوكسويذر".

وبحسب الخبراء في المعهد الأسترالي لعلوم البحار، فإن هذه الحلقات الزرقاء الجميلة تظهر فقط عندما يكون الأخطبوط على وشك إفراز السم الفتاك.

ويظهر مقطع الفيديو ماكونيل وهو يمسك الأخطبوط بحذر، محاولا الإمساك به سريعا كلما حاول الهروب، قائلا: "لم أرَ شيئا كهذا من قبل".

ولحسن حظ السائح، كان الأخطبوط في مزاج جيد ولم يفرز سمه على كف ماكونيل، إلا أن هذا الكائن البحري يحمل في غدد لعابه بكتيريا تنتج مادة تترودوتوكسين، وهي سم قوي وسريع المفعول يسبب شللاً عن طريق تعطيل الإشارات العصبية، لكنه لا يؤثر على وعي الشخص، ما يجعل الضحية واعية بالكامل بينما تفقد القدرة على الحركة.

وتشير تقارير المكتبة الوطنية للطب إلى أن هذا السم أخطر بألف مرة على البشر من السيانيد، وقد أسفر عن حالات وفاة عديدة عبر التاريخ نتيجة ملامسة الأخطبوط أو لسعاته.

ويعد الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء واحدا من أكثر الحيوانات فتكا على الأرض، وينصح الخبراء بشدة بتجنبه تماما إذا صادفته أثناء السباحة في المحيط.

