أغرب 5 طيور على في العالم.. ألوان خيالية وتصرفات غير مألوفة

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك طيور فريدة من نوعها حول العالم، تجمع بين ألوان مدهشة وسلوكيات خارجة عن المألوف.

وفيما يلي أبرز هذه الطيور كما ورد في موقعي "Pet Frienz" و"Discover Wildlife".

طائر السريما ذات الأرجل الحمراء

طائر السريما من الطيور البرية في أمريكا الجنوبية، وهو صياد بارع للحيوانات الصغيرة مثل الأفاعي.

عندما يصطاد فريسته، يضربها عدة مرات على الأرض لكسر عظامها، أو يجذبها ويرميها على سطح صلب قبل تمزيقها باستخدام مخالبه المنحنية.

طائر كاكابو

هو ببغاء ليل كبير الحجم، غير قادر على الطيران ويعيش في نيوزيلندا، ويمتاز بريش أخضر يميل إلى الطحالب، ما يساعده على التمويه في الغابات.

طائر الجنة "ويلسون"

هو من الطيور الأكثر ألوانًا وسحرًا في عائلة طيور الجنة، ويعيش على جزر صغيرة في غرب غينيا الجديدة.

الذكر يتميز بريش أحمر كرزي، تاج أزرق من الجلد العاري، وصدر أخضر لامع، وفوقه غطاء أصفر عند العنق، وأقدام زرقاء.

أثناء التزاوج، يؤدي رقصة معقدة أمام الأنثى، يلوح بريشه، يمد رقبته، ويحرك ذيله المنحني بطريقة تجعل نفسه شبه قرص لامع أمامها.

طائر القضيب كارمين

يُعرف هذا الطائر بريشه الزاهي جدًا، إذ يكون لونه الوردي، والقرمزي مع أجنحة زرقاء لامعة، ما يمنحه مظهرًا شبه خيالي، كما أنه صياد محترف للحشرات خاصة النحل حيث يطارده في الهواء.

كركي المنقار ذو القرن

من الطيور الكبيرة والأكثر وضوحًا في آسيا الاستوائية، ويُعرف بقرنه البارز على المنقار، بينما ريش هذا الطائر أسود لامع، مع ذيل أبيض مع شريط أسود، وأرجل بيضاء.