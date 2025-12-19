ضبط 20 شخصًا بالإسماعيلية بعد مشاجرة لأنصار مرشحي النواب

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 20 شخصًا من أنصار مرشحين بانتخابات مجلس النواب في دائرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية وتأمين الميادين.

جاء التحرك الأمني عقب رصد قيام أنصار المرشحين بالتعدي على بعضهم البعض بالسب والقذف، وإلقاء الألعاب النارية عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لنتائج عملية الفرز بإحدى اللجان، مما تطلب تدخلًا فوريًا وحاسمًا لفرض الانضباط ومنع تطور الموقف، خاصةً في ظل حالة الترقب التي صاحبت إعلان المؤشرات الأولية للنتائج.

وأفاد بيان وزارة الداخلية أن المواجهة بين أنصار المرشحين لم تسفر عن حدوث أي إصابات بشرية، بفضل سرعة استجابة القوات الأمنية المتواجدة في محيط المقار الانتخابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط المتورطين في التعديات، حيث عثر بحوزتهم على عدد من الألعاب النارية التي استخدمت في الواقعة.

وتأتي هذه الجهود لضمان استقرار المشهد الانتخابي وحماية المواطنين من أي تجاوزات قد تعكر صفو العملية الدستورية، مع التأكيد على التعامل بحزم مع كافة أشكال الخروج عن القانون.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتشدد وزارة الداخلية على استمرار رفع حالة الاستنفار الأمني بمحيط اللجان العامة والفرعية حتى انتهاء كافة مراحل العملية الانتخابية، لضمان حماية حق المواطنين في التعبير عن آرائهم في بيئة آمنة.

ويأتي هذا الحزم الأمني كرسالة واضحة لمنع أي محاولات للاحتفال غير القانوني أو التعدي على المنافسين عقب إعلان نتائج الحصر العددي بمختلف دوائر الجمهورية.