وينفريد شايفر يستعيد ذكريات تتويج الكاميرون بأمم أفريقيا 2002

كتب : نهي خورشيد

10:44 م 18/12/2025

وينفريد شايفر

كتب- نهي خورشيد:

روي الألماني وينفريد شايفر مدرب الكاميرون الأسبق والمستشار الفني الحالي لغانا، ذكريات تتويجه مع الأسود بقلب كأس الأمم الأفريقية 2002.

وقال شايفر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" نعم، الآن تذكرت الاسم بيير وومي كان قليلًا… لم يعمل بشكل جيد جداً من أجل الفريق في تلك المباراة، فاجتمعت معه".

وأضاف:"في المباراة الأولى، لم يكن يقاتل كثيراً من أجل الفريق، فقلت له اسمع يا صديقي، كل اللاعبين كانوا في الغرفة يستمعون في المرة القادمة عليك أن تعمل بجد كبير من أجل فريقك، وإذا لم تعمل يمكنك أن تذهب إلى المنزل".

وتابع شايفر:"ومنذ ذلك اليوم كان الأمر رائعاً، كما قلت لك لم نستقبل أي هدف، باستثناء ركلات الترجيح أمام السنغال كان فريقاً رائعاً، بروح جماعية مميزة وكنت سعيداً للغاية بما قدمه لاعبوني".

وواصل مدرب الأسود الأسبق:"في النهاية، كان من المفترض أن نقيم احتفالاً تاريخياً، إذ كنا ننتظر الرئيس الكاميروني بول بيا لكنه لم يكن حاضراً، إذ كان في باريس انتظرنا يوماً ثم يومين، لكن كان على اللاعبين أن يعودوا إلى منازلهم".

وأكمل:"الفيفا واليويفا أبلغا اللاعبين بضرورة العودة إلى أنديتهم، فوصل اللاعبين متأخرين إلى أنديتهم بيومين، وأقمنا احتفالنا عبر موكب بالسيارات، لكن لم يكن في السيارات أحد، سوى الرئيس السيد بيا، والمدلك، وأخصائي العلاج الطبيعي، وأنا".

وأتم حديثه قائلاً:"على أي حال، كانت فترة جميلة، وأنا سعيد جداً،أشعر بسعادة كبيرة لأنني أعمل في إفريقيا الآن، في غانا".

