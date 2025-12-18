ملياردير صيني يثير الجدل بعد إنجاب مئات الأطفال

تقاليد غير تقليدية.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم

أثار الملياردير الصيني شو بو، مؤسس شركة الألعاب الإلكترونية Duoyi البالغ من العمر 48 عاما جدلا واسعا بعد أنباء عن إنجابه أكثر من 100 طفل في الولايات المتحدة عبر اتفاقيات تأجير الأرحام.

ويشتهر شو بو على وسائل التواصل الاجتماعي بلقب "الأب الأول للصين"، وقد صرح في بأنه يطمح إلى إنجاب 50 طفلا على الأقل من ذوي "الجودة العالية"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتفاقم الجدل بعد تصريحات صديقته السابقة تانج جينج، التي كشفت في نوفمبر الماضي أن العدد قد يصل إلى أكثر من 300 طفل، مشيرة إلى أنها قامت بتربية 11 منهم لعدة سنوات.

وقالت تانج: "قد يكون الرقم أقل من الواقع، لكنه بالتأكيد ليس مبالغا فيه".

ويخوض الثنائي نزاعا قضائيا حاليا على حضانة ابنتيهما، إذ يدعي شو أن شريكته السابقة مدينة له بملايين الدولارات مقابل النفقات التي تكبدها، بينما لم يعلق مباشرة على مزاعمها حول عدد الأطفال.

من جانبها، قالت شركة Duoyi إن "الكثير مما وصفته تانج غير صحيح"، دون توضيح تفاصيل الادعاءات.

ويعتقد أن شو استلهم بعض خططه من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وقد صرح على منصة ويبو الصينية بأنه يأمل أن يتزوج أبناؤه يوما ما من أبناء ماسك.

وتشير سجلات محكمة كاليفورنيا إلى أن شو قدم طلبات للحصول على حقوق الأبوة لأربعة أطفال لم يولدوا بعد وثمانية آخرين ولدوا عن طريق تأجير الأرحام، إلا أن القاضي رفض هذه الالتماسات، تاركا الأطفال غير المولودين دون اعتراف قانوني بأبوّتهم.

ويعيش العديد من أطفال شو بو في منزل بمدينة إرفاين تحت رعاية مربيات، وسط جدل واسع حول أعدادهم وأسلوب حياتهم.

اقرأ أيضًا:

تعاني منها ياسمين عبد العزيز.. أعراض وأسباب "فوبيا الريش"



قلة النوم تضاعف خطر الإصابة بنزلات البرد.. كيف تحمي جسمك؟

مكاسب مالية في الطريق لـ4 أبراج فلكية قبل بداية 2026… انفراجة طال انتظارها



4 أبراج قادرة على جذب الحظ دون مجهود.. هل أنت منهم؟



تقاليد غير تقليدية.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم