كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

2 0
21:00

ميلان

أول رد فعل من زوجة النني الثانية بعد تتويج المغرب بكأس العرب

كتب – محمد عبد السلام:

10:26 م 18/12/2025
نشرت حنان، الزوجة الثانية لمحمد النني، صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحمل علم المغرب.

وجاءت الصورة احتفالا بتتويج منتخب المغرب بلقب كأس العرب، حيث تعد حنان مغربية الجنسية، وهو ما يفسر دعمها لمنتخب بلادها خلال البطولة.

وعلقت حنان على الصورة قائلة: "ألف مبروك للأسود.. ديما مغرب".

وكان منتخب المغرب قد توج بلقب كأس العرب عقب فوزه على نظيره الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في البطولة التي أقيمت بدولة قطر عام 2025.

منتخب المغرب كأس العرب زوجة محمد النني زوجة النني الثانية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

* المغرب يتوج بكأس العرب
