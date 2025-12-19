8 صور متداولة من جلسة تصوير منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

قام لاعبو منتخب مصر بإجراء جلسة تصوير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد غدٍ الأحد في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل

وتداولت في الساعات الماضية، عدة صور للاعبي المنتخب من جلسة التصوير، والتي ظهر بها حسام حسن المدير الفني للمنتخب، ومحمد صلاح وعمر مرموش وعدد من باقي اللاعبين.

ويذكر أن منتخب مصر، يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره ببطولة أمم أفريقيا عندما يلتقي مع نظيره منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

