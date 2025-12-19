مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

8 صور متداولة من جلسة تصوير منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

12:50 ص 19/12/2025
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا

قام لاعبو منتخب مصر بإجراء جلسة تصوير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد غدٍ الأحد في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل

وتداولت في الساعات الماضية، عدة صور للاعبي المنتخب من جلسة التصوير، والتي ظهر بها حسام حسن المدير الفني للمنتخب، ومحمد صلاح وعمر مرموش وعدد من باقي اللاعبين.

ويذكر أن منتخب مصر، يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره ببطولة أمم أفريقيا عندما يلتقي مع نظيره منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

