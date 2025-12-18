ردة فعل غريبة.. ميلوني تتصدر الترند بسبب فرق الطول مع رئيس موزمبيق

تصدر المشهد الذي جمع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني برئيس موزمبيق دانييل فرانسيسكو تشابو على خلفية فارق الطول الكبير بينهما منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرت كاميرات الاجتماع المفاجأة على وجه ميلوني أثناء اللقاء الدبلوماسي في روما.

أظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع يوم 11 ديسمبر ميلوني وهي تستقبل الرئيس الموزمبيقي، الذي يبلغ طوله نحو 6 أقدام و8 بوصات، ما جعل تعبير الدهشة على وجهها أبرز ما في المقطع.

وبعد المصافحة والتقاط الصور التذكارية، سرق فارق الطول الكبير الأضواء على الإنترنت، وتداول المستخدمون عددا من الصور الساخرة والميمز، مشيرين إلى الصعوبات التي واجهها المصورون في الحصول على لقطة مثالية، إذ اضطر بعضهم إلى الانحناء أو الجلوس لتضمين الزعيمين في الإطار نفسه.

واختصر بعض رواد مواقع التواصل الحدث بتعليقات طريفة، مثل: "رقبة ميلوني لابد وأنها تؤلمها الآن"، بينما قال آخر: "في البداية ظننت أنها كانت تجثو على ركبتيها".

ورغم انتشار هذا الموقف الطريف، تناول الاجتماع الرسمي مسائل دبلوماسية مهمة، وفقا لموقع timesofindia.

ووفقا لتصريحات ميلوني على منصة X، جاء اللقاء احتفالا بالذكرى الخمسين لاستقلال موزمبيق وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت ميلوني أن المباحثات عززت أهمية الشراكة الثنائية والالتزام المشترك بالمبادرات تحت خطة ماتي الإيطالية، وشملت التعاون في مجالات الطاقة، الزراعة المستدامة، التدريب المهني، التحول الرقمي، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

واتفق الجانبان أيضا على تعزيز العلاقات التجارية، مستفيدين من الطبيعة التكميلية لاقتصاديات البلدين، ودور شركة الطاقة الإيطالية ENI في قطاع الغاز الطبيعي المسال بموزمبيق، كما تم توقيع اتفاقيات لتقوية التعاون في مجال المساعدة القضائية، الحماية المدنية، والتحول الرقمي.

