بيراميدز يترقب موقف أحمد حمدي يعد أزمته مع جون إدوارد.. ما القصة؟

الغندور يكشف أول رد فعل من حسين لبيب على وقف القيد

عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، جلسة تحفيزية مع زملائه داخل معسكر الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

محمد صلاح يجهز نجوم منتخب مصر نفسياً قبل كأس الأمم الأفريقية

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن صلاح حرص خلال الجلسة على بث روح الحماس والثقة بين اللاعبين، وتحفيزهم لتحقيق أفضل بداية ممكنة في البطولة.

وأشار الغندور إلى أن صلاح شدد على أهمية الفوز في مباراة الافتتاح باعتبارها دفعة معنوية كبيرة تساعد الفريق على مواصلة مشواره بنجاح.

وأضاف أن منتخب مصر حضر إلى البطولة بهدف المنافسة بقوة على اللقب، وليس الاكتفاء بالمشاركة فقط.

وأتم الغندور تصريحاته أن محمد صلاح طالب زملاءه بالتركيز والالتزام داخل الملعب، واستغلال الخبرات الكبيرة المتوفرة لديهم، لتحقيق انطلاقة قوية وإرسال رسالة واضحة لكل المنافسين بأن المنتخب المصري جاهز للتحدي.