"تتجاوز حدود الخيال".. أغرب الوظائف حول العالم

تتنوع المهن وتتفاوت بين المألوف والغريب، لكن هناك وظائف تتجاوز حدود الخيال.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغرب الوظائف حول العالم، وفق ما كشف موقع "businessinsider".

خادم المرحاض

صاحب هذه الوظيفة كان مسئول عن مساعدة الملك في الذهاب إلى المرحاض، وكان هذا المنصب في أوائل العصر الحديث في إنجلترا.

وهؤلاء الأفراد كانوا معروفين بالحفاظ على الأسرار الملكية والتمتع بنفوذ كبير وارتداء ملابس الملك المستعملة.

فولر

كانت هذه مهنة العمال المسؤولين عن غسيل الملابس المتسخة في روما القديمة.

وكان هؤلاء العمال يقفون في أحواض مليئة بالماء والمواد الكيميائية القلوية، وغالبا ما كانت هذه المواد تشمل البول القديم الذي يجمع من المراحيض العامة.

صائد الفئران

كان صائدو الفئران يقومون بالقبض على القوارض الناقلة للأمراض، والتي كانت تنتشر بكثرة في الأحياء السكنية.

وقد حقق بعضهم شهرة واسعة مثل جاك بلاك، الذي منحته الملكة فيكتوريا لقب "صائد الفئران".

الحاسوب

كان الحاسوب في السابق لقبا وظيفيا قبل أن تسيطر الإلكترونيات على المجال. وكان هؤلاء العاملون، وغالبا يكونو من النساء يقومون بتحويل الأرقام وإجراء العمليات الحسابية يدويا.

نحات الجثث

كانوا ينبشون المقابر لبيع الجثث لكليات الطب، وفي بعض الحالات ارتكبوا جرائم قتل لزيادة أرباحهم.

المتذوق

كان قديما يتم توظيف بعض الأشخاص لاختبار نكهات جديدة للأطعمة والمشروبات وللتأكد من جودتها.