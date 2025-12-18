مشاهد تخطف الأنفاس.. مغامرة لا تنسى فوق أهرامات الجيزة "10صور"

من السماء، تبدو أهرامات الجيزة بصورة مختلفة تماما، حيث تتحول أعظم رموز الحضارة المصرية إلى مشهد يخطف الأنفاس، ويمنح المغامرين تجربة استثنائية تمزج بين التاريخ والإثارة في آن واحد.

القفز فوق الأهرامات.. مغامرة لا تتكرر

بحسب موقع CNN، عاش المشاركون في النسخة الثامنة من فعالية "Jump Like a Pharaoh" تجربة فريدة من نوعها، خلال مهرجان القفز المظلي الدولي في أكتوبر الماضي، حيث حلق القافزون في سماء أهرامات الجيزة، في مشهد تجاوز حدود المغامرة التقليدية.

وأصبح هذا الحدث السنوي محطة عالمية تستقطب نخبة من محترفي القفز الحر من مختلف دول العالم، الراغبين في اختبار السقوط الحر فوق آخر عجائب الدنيا السبع الباقية.

سحر التجربة من السماء

رغم مشاركته المتكررة، يؤكد المصور والمظلي الاسكتلندي إيوان كوي أن القفز فوق الأهرامات لا يفقد بريقه أبدا، قائلا إن السقوط الحر فوق هذه الهياكل العملاقة يمنح إحساسا استثنائيا، خاصة مع المزج بين رياضة حديثة وإرث إنساني ضارب في عمق التاريخ.



أرقام قياسية ومشاركة دولية واسعة

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 250 رياضيا من مختلف دول العالم، نفذوا أكثر من 1350 قفزة جوية فوق أهرامات الجيزة، في رقم قياسي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ مصر وقارة إفريقيا.

نفذت القفزات باستخدام طائرات عسكرية من طراز C-130 وطائرات هليكوبتر Mi-17، ما أضفى طابعا استثنائيا على الحدث نظرا لندرة استخدام هذه الطائرات في فعاليات مماثلة عالميا.

رسالة سلام من سماء الحضارة

بدوره، قال الرياضي الأمريكي المحترف كيث إدوارد سنايدر، المعروف باسم "Kēbē"، إن مشاركته جاءت بهدف إيصال رسالة سلام عالمي، بالتعاون مع القافز السعودي عمر الحجيلان، مؤكدا أن التحليق فوق الأهرامات يجسد الانسجام بين الإنسان والطبيعة والتاريخ.