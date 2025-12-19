أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، وبإشراف الأمين العام الدكتور الحسيني عوض، قائمة الأسماء الأولية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، وكذلك بعض النقابات الفرعية، وذلك للعام النقابي 2025/2026، في إطار الاستعدادات الجارية للعملية الانتخابية وفقًا للضوابط القانونية واللائحية المنظمة.

ووفقًا للجداول المعلنة عبر صفحة النقابة الرسمية على فيسبوك، جاءت الأسماء كالتالي:

أولًا: المرشحون لعضوية مجلس النقابة العامة (حسب المناطق)

منطقة شرق الدلتا - (فوق السن) على ألا يكون المرشح من محافظة الدقهلية

- د. زكريا حسن حسن الشناوي.

- د. حمادة جمال عبد الفاضل سعد.

- د. خالد عودة عبد الفتاح الشريف.

- د. سمر السيد إبراهيم الدسوقي محمد.

- د. رشا محمد كمال محمد أبو ريا.

- د. عبد الحكيم إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم.

منطقة شمال الوجه القبلي - (تحت السن) على ألا يكون المرشح من محافظة المنيا

- د. أحمد عنتر حسن رضا الله.

- د. محمود علي إسماعيل عبد الوهاب.

- د. محمد ناصر محمد علي.

- د. أحمد نشأت صالح محمود.

منطقة جنوب الوجه القبلي - (فوق السن) على ألا يكون المرشح من محافظة سوهاج

- د. ممتاز بديع عازر قلته.

- د. محمد عبد السلام محمد أحمد.

- د. تيمور محمد إبراهيم محمد الشري

- د. رأفت نسيم شهيد جورجيوس.

منطقة وسط الدلتا - (فوق السن) على ألا يكون المرشح من محافظة كفر الشيخ

- د. محمد علي توفيق علي.

- د. علاء الدين مرتضى محمد أبو قورة.

- د. حمدي عبد العزيز متولي سلام.

- د. محمد فاروق جاد الكريم خليل.

- د. هيثم حسني محمد جنيدي.

منطقة غرب الدلتا - (فوق السن) على ألا يكون المرشح من محافظة الإسكندرية

- د. سعيد عبد المقصود محمد خليل.

- د. مجدي سعيد إبراهيم فايد.

- د. هشام جابر محمود رحومة.

- د. زينب إبراهيم عبد الله عثمان.

ثانيًا: المرشحون على مستوى الجمهورية

- أقل من 15 سنة قيد: تقدم للترشح عدد من الأطباء البيطريين من مختلف المحافظات، من بينهم:

- د. محمد خالد حسان عبد العال.

- د. الحسن علي الدين أحمد العزاوي.

- د. إسراء عمر سلامة عمر.

- د. شيماء محمد السيد محمود.

- د. وسام حمدي عبد العزيز محمد مرزوق.

- د. إبراهيم مبروك إبراهيم مصطفى حسين.

- د. حسن إبراهيم حسن الحاج حسن.

- د. أحمد حسين الشحات عطية.

- د. أحمد وجيه محمد إسماعيل قطب.

- د. محمد أشرف عويس محمود.

- د. محمد عبد السميع صلاح القاضي.

- د. محمد حنفي محمود مهدي.

- د. ياسمين محمد رياض حنفي.

- د. عبد الجواد شوقي عبد المعطي يوسف.

- د. أحمد نشأت صالح محمود.

أكثر من 15 سنة قيد: ضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم:

- د. جمال الدين أمين محروس شمس.

- د. هبة محمد عوض الله علي.

- د. محمد عبد الله خالد محمد أبو السعود.

- د. جمال محمد عبد الحميد مراد.

- د. هشام جابر محمود رحومة.

- د. ياقوت عبد الفتاح ياقوت السنوسي.

- د. زكريا حسن حسن الشناوي.

- د. هاني رشدي هاني قلادة.

- د. هند محمد محمد محمد الشيخ.

- د. عبيرة محمود السيد عبد العال.

- د. ميلاد بولس برسوم بولس.

- د. عبير عبد الصادق أحمد موافي.

- د. محمد محمدين محمود محمد.

- د. حمادة جمال عبد الفاضل سعد.

- د. عبد العزيز أحمد محمد عبد العزيز.

- د. عماد شريف علي شريف عمران.

- د. يوسف مصطفى إبراهيم علي العبد.

- د. سمر السيد إبراهيم الدسوقي محمد.

- د. عماد أديب إبراهيم صليب.

- د. محسن عبد الحميد محمد القط.

- د. أحمد عادل محمد عبد المقصود البنا.

- د. حسن السيد عبد المجيد محمد هلال.

- د. عبد العظيم فايز عبد العظيم محمد علي.

- د. تامر محمد سمير محمد مصطفى.

- د. أحمد إسماعيل السيد نور الدين.

- د. هيثم حسني محمد جنيدي.

- د. ماجدة حسن محمد حسن.

- د. هشام وجيه محمد مرزوق.

- د. عصام يحيى إبراهيم خميس.

- د. سهير محمد فتحي صيام عاصي.

- د. عبد القادر سعد حسن الصحصاح.

- د. رجاء صبحي محمد حفني.

- د. هاجر محمد صلاح الدين شاكر خليل.

- د. طارق علي بهجات صبح.

- د. ثروت زكي عجايبي مرقص.

ثالثًا: نقابة قنا الفرعية

1- المرشحون لمنصب رئيس النقابة: د. وائل محمد طلعت إسماعيل حسن.

2- عضوية مجلس النقابة الفرعية - فوق السن:

- د. إيمان علي عبد العاطي محمد.

- د. محمد فاروق رمضان محمد.

- د. ناهد سليمان يوسف سليمان.

- د. محمود محمد عبد الحميد أحمد.

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية - تحت السن:

- د. مصطفى أحمد حسن عجمي.

- د. رشا جاد الرب منصور محمد.

- د. أحمد حسين محمد محمود.

- د. عبد الله محمد السيد العربي.

وأكدت النقابة العامة، أن هذه القوائم أولية، وتخضع للفحص واستقبال الطعون طبقًا للجدول الزمني المعلن، داعية جموع الأطباء البيطريين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بما يعزز من دور النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها والارتقاء بالمهنة.

