حاتم عبد العزيز ولاشين يتصدران الحصر العددي بانتخابات أبو كبير

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة، ومقرها أبو كبير وههيا بمحافظة الشرقية، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات نواب 2025.

أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وتجميع النتائج وإعلان باللجنة العامة تحت إشراف قضائي كامل، حيث كشفت المؤشرات الأولية عن تقدم المرشح حاتم عبد العزيز بحصوله على 71 ألفًا و68 صوتًا، فيما حصل المرشح عبد الله لاشين على 57 ألفًا و61 صوتًا، ليرسما ملامح التمثيل البرلماني للدائرة الخامسة في انتظار الإعلان الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت جولة الإعادة للمرحلة الثانية بمحافظة الشرقية لتمثل مشهد الختام في صراع حسم 19 مقعدًا فرديًا، موزعة على 8 دوائر انتخابية شملت 925 لجنة فرعية لاستقبال الكتلة التصويتية الضخمة بالمحافظة.

وسارت الإجراءات القانونية بدقة متناهية لضمان حصر أصوات 4 ملايين و400 ألف و796 ناخبًا ممن لهم حق التصويت على مستوى الشرقية، حيث سعت الأجهزة التنفيذية والأمنية لتوفير مناخ آمن ومنظم، مما ساهم في سرعة إنجاز أعمال الفرز والحصر العددي التي وثقت تقدم عبد العزيز ولاشين في ليلة الحسم بالدائرة الخامسة.

وشملت الخارطة الانتخابية بالمحافظة ثماني دوائر رئيسية، بدأت من الدائرة الأولى بأول الزقازيق ومركز بلبيس والعاشر من رمضان، وصولًا إلى دوائر ديرب نجم وفاقوس وأبو حماد والحسينية، بالإضافة إلى دائرة مركز أبو كبير وههيا التي شهدت حسم المؤشرات الحسابية الأولية.

وتعد هذه الأرقام حصرًا عدديًا أوليًا تمهيدًا لرفعها للهيئة الوطنية للانتخابات، المنوط بها وحدها إعلان النتائج النهائية والرسمية عقب إضافة أصوات المصريين بالخارج وفحص أي طعون قانونية، لضمان اكتمال الاستحقاق الدستوري وتعبير النتائج عن إرادة الناخبين الحقيقية بكافة أرجاء المحافظة.