وجه ترامب يثير الجدل.. هل أصيب بسكتة دماغية؟

كتبت- شيماء مرسي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور وجهه "متدليا" رفقة زوجته ميلانيا خلال مراسم إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر في البنتاغون.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على موقع "إكس" تويتر سابقا أن الجانب الأيمن من وجه ترامب مترهلا بشكل ملحوظ، مما دفع العديد للاعتقاد بأنه قد يكون أصيب بسكتة دماغية.

ويأتي هذا القلق وسط تساؤلات حول صحة ترامب، بعد ظهور كدمة على يده وصورة له خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية وموقع "hindustantimes".

ردود الفعل على فيديو ترامب

اعتقد العديد من مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت بأن تدلي الوجه قد يكون ناتجا عن سكتة دماغية.

وتشير الجمعية الأمريكية للسكتات الدماغية إلى أنه أثناء السكتة الدماغية قد يتوقف تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الدماغ.

كما أن تأثر تدفق الدم إلى الجانب الأيسر من الدماغ قد يسبب تدلي الجانب الأيمن من الوجه أو التواءه وينطبق الأمر نفسه على الجانب الآخر.

وعلق أحد الأشخاص على الفيديو قائلا: "هل أصيب ترامب بسكتة دماغية؟

وعلق آخر: يوجد مشكلة في وجه ترامب، من المؤكد أنه يعاني من تدلي واضح في الجانب الأيمن من وجهه وفمه، وهو أمر شائع في حالة طبية معينة".

وقالت كارولين واتكينز أستاذة رعاية مرضى السكتة الدماغية في جامعة لانكشاير: "قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الرئيس السابق ترامب قد أصيب بسكتة دماغية من خلال الصور والفيديوهات فقط أمر صعب للغاية".

وأضافت: "بالرغم من أن الصور تظهر تدلي في الجانب الأيمن من فمه، إلا أنه يؤدي التحية بيده اليمنى بشكل طبيعي، مما ينفي وجود مشكلة في الذراع".

وتابعت: "هذا لا يعني أنه لم يعاني من سكتة دماغية، ولكن ضعف الوجه الناجم عن السكتة الدماغية هو أمر نادر الحدوث".

مخاوف ترامب الصحية

وشوهد ترامب أيضا في الفترة الأخيرة مصاب بكدمة في يده، ومن جانبه أوضح طبيبه الخاص شون باربابيلا سبب هذه الكدمات قائلا: "هذا نتيجة تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة بسبب المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين الذي يؤخذ كجزء من نظام وقائي أساسي لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف أن الرئيس يتمتع بصحة بدنية وإدراكية ممتازة، وأن الكدمات قد تكون أيضا نتيجة تناوله للأسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".

