نشعر أحيانا بالهدوء والسكينة فور دخولنا غرفة أو مكان ما، بينما نشعر بعدم الارتياح في مكان آخر دون سبب واضح، هذه التجربة ليست بلا مبرر؛ فهي نتيجة تفاعل عوامل نفسية وبيولوجية تؤثر على شعورنا بالراحة.

فيما يلي، فيما يلي أهم هذه الأسباب، وفقا لموقع "poskod".

المحفزات العاطفية والنفسية

تؤدي العاطفة والحالة المزاجية دورا كبيرا في شعورنا بالراحة، الموسيقى الهادئة، الألوان المريحة، والتصاميم البسيطة تثير شعورا بالسكينة دون وعي منا، بعض الأماكن تثير ذكريات سعيدة، مثل رائحة القهوة التي تذكرك بأحاديث مرحة مع الأصدقاء.

كما تؤثر الحالة المزاجية للفرد على إحساسه بالمكان؛ إذا كنت مسترخيا، ستشعر بالراحة، أما إذا كنت متعبا أو متوترا، تصبح حتى أصغر الأصوات مزعجة.

الحالة البدنية

تسهم البيئة الطبيعية وتصميم المكان على الشعور بالراحة الجسدية، كما تؤثر الإضاءة الطبيعية، الأصوات الهادئة، والمساحات الخضراء على الحالة المزاجية بشكل إيجابي، بالإضافة إلى وجود النباتات في المنزل يقلل التوتر ويحفز الإبداع، وأن مجرد رؤية الأشجار من نافذة يمكن أن يحسن المزاج بشكل واضح.

تقليل التوتر والضغط النفسي

الجلوس أو التواجد في مكان يبعث على الراحة يقلل إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ويزيد من إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين.

أمثلة على الراحة

في فرنسا، توفر المقاهي الصغيرة إضاءة هادئة وكراسي مريحة مع موسيقى هادئة تساعد الزوار على الاسترخاء، في اليابان، صمُمت بيوت الشاي بشكل منظم وهادئ لتشجيع الحوار الهادئ والسكينة، أما في الدول الاسكندنافية، تجمع المنازل والمقاهي بين الدفء والبساطة، موفرة زوايا مريحة حتى في أبرد أيام السنة.

كما بدأت المكاتب الحديثة تهتم براحة الموظفين، من خلال مساحات مفتوحة، إضاءة طبيعية، وزوايا مخصصة للاسترخاء مزودة بالمقاعد المريحة والنباتات، ما يعزز الإنتاجية ويحفز الحالة المزاجية.

نصائح مهمة لتعزيز الشعور بالراحة

يمكن لبعض التعديلات البسيطة أن تُحسن شعورك في المكان، منها:

الإضاءة: توازن بين الضوء الطبيعي والصناعي لتحسين المزاج وزيادة التركيز.

الضوضاء: بعض الأشخاص يفضلون الصمت التام، بينما يستمتع آخرون بالموسيقى الهادئة.

درجة الحرارة: الحرارة المرتفعة أو البرودة الشديدة تقلل من القدرة على الاسترخاء أو العمل.

الهواء النقي: التهوية الجيدة مهمة خاصة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟

10 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د



