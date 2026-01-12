إعلان

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:52 م 12/01/2026
شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم انطلاق حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بحي شرق شبرا الخيمة، استهدفت إزالة برجين سكنيين بمنطقة شارع مصرف مسطرد، ضمن الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتابعت الحملة أعمال الإزالة الفورية للعقار الأول الذي أقيم على مساحة 600 متر، مكون من دور أرضي وطابقين، فيما شملت الأعمال إزالة العقار الثاني المكون من أرضي و12 طابقاً علوياً، الذي تم تشييده بالكامل بالمخالفة للقانون وبدون تراخيص رسمية، حيث تم إزالته حتى سطح الأرض.

وأكد المحافظ خلال إشرافه الميداني أن المحافظة لن تتهاون في إزالة كافة أشكال التعديات، مضيفًا: "تنفيذ الإزالات اليوم هو رسالة قوية لكل من يحاول البناء بالمخالفة، ونعمل ضمن منظومة متكاملة لاسترداد حق الدولة وفرض هيبة القانون".

وأشار عطية إلى وجود تنسيق كامل مع مديرية أمن القليوبية وكافة الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع متابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي محاولات بناء جديدة والتعامل معها في المهد، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة المختصة لضمان عدم تكرار التجاوزات.

القليوبية شبرا الخيمة مخالفات البناء

