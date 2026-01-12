إعلان

بالصور.. وزير الدفاع يلتقى وفد من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

كتب : محمد سامي

06:59 م 12/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقى وفد من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية (2)
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقى وفد من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية (5)
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقى وفد من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية (6)
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقى وفد من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية (3)
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقى وفد من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء الركن يوسف دسمال مبارك الكواري رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد في الارتقاء بمستوى الرياضة العسكرية بكافة الدول العربية، مشيرًا إلى أن كافة البطولات والأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد العربي للرياضة العسكرية تعزز سبل التقارب بين الأشقاء العرب مما يعظم من كافة الإمكانيات

والقدرات ويسهم في تبادل الخبرات والنهوض بكافة الجوانب البدنية لأفراد القوات المسلحة.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية على دعمها لكافة أنشطة الاتحاد وتعظيم دوره بالتعاون مع مختلف جيوش الدول العربية الأعضاء، مشيرًا إلى الرؤية المستقبلية للاتحاد لتظل الرياضة العسكرية العربية في المراكز الأولى دائمًا.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الوسام الذهبي للاتحاد من الدرجة الأولى ودرع الإتحاد الذهبي للفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تقديرًا لما تقدمه القوات المسلحة المصرية من الدعم المستمر للرياضة العسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الفريق أول عبدالمجيد صقر اللواء الركن يوسف دسمال مبارك الكواري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال في
رياضة عربية وعالمية

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال في

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)