بالصور.. وزير الدفاع يلتقى وفد من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء الركن يوسف دسمال مبارك الكواري رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد في الارتقاء بمستوى الرياضة العسكرية بكافة الدول العربية، مشيرًا إلى أن كافة البطولات والأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد العربي للرياضة العسكرية تعزز سبل التقارب بين الأشقاء العرب مما يعظم من كافة الإمكانيات

والقدرات ويسهم في تبادل الخبرات والنهوض بكافة الجوانب البدنية لأفراد القوات المسلحة.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية على دعمها لكافة أنشطة الاتحاد وتعظيم دوره بالتعاون مع مختلف جيوش الدول العربية الأعضاء، مشيرًا إلى الرؤية المستقبلية للاتحاد لتظل الرياضة العسكرية العربية في المراكز الأولى دائمًا.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الوسام الذهبي للاتحاد من الدرجة الأولى ودرع الإتحاد الذهبي للفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تقديرًا لما تقدمه القوات المسلحة المصرية من الدعم المستمر للرياضة العسكرية.