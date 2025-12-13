مع دخول الشتاء واشتداد موجات البرد الحالية تتزايد فرص انتشار الفيروسات التنفسية بسبب انخفاض الحرارة وتكدس الناس في الأماكن المغلقة.

وفي ظل هذا الانتشار السريع، يلجأ البعض لحقن البرد الخطيرة مثل "حقنة هتلر"، ما يعرّضهم لمضاعفات تهدد حياتهم.

وفي سياق متصل، حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من الانتشار الواسع لما يعرف شعبيًا بـ"حقنة هتلر" أو "حقنة البرد 3×1"، مؤكدًا أنها مزيج دوائي شديد الخطورة، ويؤدي في بعض الحالات إلى صدمة تحسسية ووفاة، خاصة في موسم انتشار الفيروسات الحالي.

ويؤكد بدران في تصريح لـ"مصراوي" أن هذه الحقنة ليست علاجًا معتمدًا طبيًا، بل هي خرافة من الموروثات الشعبية نتجت عن غياب الوعي الصحي.

ما مكونات حقنة هتلر؟

تتكون غالبًا من مضاد حيوي + كورتيزون + مسكن قوي

وهو خليط يتسبب في تفاعلات خطيرة تؤثر على عدة أجهزة بالجسم.

ما مخاطر المضاد الحيوي داخل "حقنة هتلر"

يشير "بدران" إلى أن الحقنة غالبًا تحتوي على مضاد حيوي يُعطى بشكل عشوائي دون تشخيص، ما يؤدي إلى:

1- ضعف المناعة.

2- زيادة انتشار الفطريات داخل الجسم.

3- اضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي (إسهال- تشنجات- آلام أثناء البلع).

4- التهابات صدرية.

5- فقدان حاسة التذوق.

6- مخاطر الحساسية.

7- تكوّن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية (البكتيريا السوبر) وهي من أخطر التهديدات الصحية عالميًا.

ويضيف بدران أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية ساهم في ظهور فطريات خطيرة مثل الفطر الأسود كما حدث في الهند خلال جائحة كورونا.

مخاطر الكورتيزون

يشدد بدران على أن الكورتيزون دواء متخصص لا يجب إعطاؤه إلا داخل المستشفيات وتحت إشراف طبي صارم، لأنه يسبب:

انخفاض المناعة.

احتباس السوائل وزيادة الوزن.

اضطرابات المزاج والعصبية.

ارتفاع سكر الدم وضغط العين.

هشاشة العظام وقرحة المعدة.

ضعف العضلات، واضطراب النمو عند الأطفال.

مخاطر على القلب والكلى.

مخاطر المسكنات القوية

المسكن المستخدم في هذه الحقنة قد يؤدي إلى:

نزيف الجهاز الهضمي.

حساسية جلدية وصدرية.

آلام وقرحة بالمعدة.

زيادة الحموضة وانتفاخ القولون.

دوخة وصداع واضطرابات فى الرؤية والسمع.

ويؤكد "بدران" أن هذه الأعراض لا تظهر كلها في شخص واحد، لكنها تتراكم مع الاستخدام المتكرر لدرجة و تصل إلى فشل كبدي أو كلوي، وتسفر عن غيبوبة سكر أو فقدان البصر أو الوفاة.

الصدمة التحسسية.. أخطر مضاعفات حقنة هتلر

يشدد بدران على أن الصدمة التحسسية من أبرز أسباب الوفيات المرتبطة بهذه الحقنة، خاصة لدى الأطفال ومرضى الربو والحساسية والقلب.

