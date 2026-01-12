تشهد مصر اليوم أجواءً غير مستقرة وتقلبات واضحة في حالة الطقس، بالتزامن مع تحذيرات عاجلة أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتراجع مستوى الرؤية.

ومع تقلبات الجو وارتفاع الأتربة والعُفرة في الهواء، تصبح جيوب الأنف أكثر عرضة للالتهاب والتهيج، خاصة لدى من يعانون من الحساسية أو الجيوب الأنفية المزمنة.

تواصل موقع مصراوي مع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لمعرفة الطرق الفعالة التي تحمي نفسك بها إذا كنت من مصابي احتقان الجيوب الأنفية.

وقدم بدران عدة نصائح تتمثل فيما يلي:

1- الإكثار من السوائل واستنشاق البخار الدافئ

يساعد استنشاق بخار الماء أو بخار شاي الأعشاب الدافئ على ترطيب بطانة الأنف، كما يخفف من تماسك الإفرازات المخاطية ويساهم في فتح ممرات الجيوب الأنفية المغلقة.

ويؤدي شرب كميات كافية من الماء والمشروبات الدافئة إلى تقليل كثافة المخاط، ما يسهل خروجه ويحمي الأغشية المخاطية من الجفاف.

2- تنظيف الأنف بالمحلول الملحي

غسل الأنف بالمحلول الملحي يساهم في طرد المخاط والفيروسات ومسببات الحساسية، ويقلل من التورم والالتهاب داخل الأنف، إلى جانب تحسين كفاءة الأهداب الأنفية المسؤولة عن تنقية الممرات التنفسية.

3- استخدام الكمادات الدافئة على الوجه

تطبيق الكمادات الدافئة على منطقة الأنف والوجنتين يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية في هذه المنطقة، ما يقلل الشعور بالضغط ويخفف آلام الجيوب الأنفية.

4- الابتعاد عن المهيجات ومسببات الحساسية

تجنب التعرض للأتربة والدخان والروائح النفاذة يقلل من تكرار احتقان الجيوب الأنفية، كما يحد من تطور الالتهاب المزمن الذي يزيد من حدة الأعراض.

5- النوم مع رفع الرأس قليلًا

رفع الرأس أثناء النوم يساعد على منع تراكم الإفرازات داخل الجيوب الأنفية، ويقلل من انسداد الأنف ليلًا، كما يخفف من صداع الجيوب الذي يظهر في الصباح.

6- الحد من التعرض للأتربة وارتداء كمامة

في الأيام المغبرة أو العالية الرياح، حاول تقليل الوقت خارج المنزل وارتداء كمامة واقية لتقليل دخول الجزيئات الدقيقة إلى الأنف.

7- ارتداء النظارت الشمسية

كما أن النظارات الشمسية تساعد في الحد من دخول الغبار إلى العينين وممرات التنفس.