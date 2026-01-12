يعاني العديد من الأشخاص من زيادة الوزن في منطقة البطن والظهر أكثر من باقي الجسم، دون معرفة سبب واضح لتلك المشكلة المزعجة.

تعد هذه المناطق من أكثر المواقع شيوعا لتخزين الدهون نتيجة لعمليات بيولوجية محددة، تتكون دهون البطن من نوعين، الدهون تحت الجلد التي تكون مباشرة تحت الجلد، والدهون الحشوية الموجودة في عمق تجويف البطن، حول الأعضاء الداخلية، وفقا لموقع medicinenet.

الدهون الحشوية

غالبا ما تتكون الدهون الحشوية نتيجة زيادة السعرات الحرارية واتباع نمط حياة غير صحي من أطعمة وعدم ممارسة أي تمارين للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، مع زيادة العامل الوراثي.

التأثير الهرموني

تلعب الهرمونات دورا هاما في دهون البطن والظهر مثل الكورتيزول، الذي يعرف بـ"هرمون التوتر"، وعند ارتفاع مستوياته لفترات طويلة، يمكن أن يزيد الشهية ويوجه تخزين الدهون إلى منطقة البطن والظهر.

الأنسولين

تؤدي المستويات المرتفعة من الأنسولين الناتجة عن نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة والسكريات إلى تعزيز تخزين الدهون في منطقة البطن والظهر.

الهرمونات الجنسية

التغيرات في مستويات هرموني الإستروجين والتستوستيرون، خاصة خلال فترة انقطاع الطمث لدى النساء، إلى زيادة توزيع الدهون في منطقة البطن والظهر.

اتباع نمط حياة غير صحي

يعد النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والدهون المشبعة، بالإضافة إلى قلة النشاط البدني، من أهم أسباب زيادة الوزن في منطقة البطن والظهر.

الوراثة

تؤثر التركيبة الجينية للفرد على أماكن تخزين الدهون في جسمه، ومنها زيادة الوزن في الظهر التي تكون عبارة عن دهون تحت الجلد، مع العلم أن كتلة العضلات تساهم أيضا في شكل الظهر، وتشمل المناطق الشائعة أعلى الظهر (حول خط حمالة الصدر) وأسفل الظهر

الوضعية السيئة

تؤدي الوضعية السيئة المزمنة إلى إبراز ترسبات الدهون الموجودة في البطن والظهر، وتؤثر أحيانا على أماكن تخزينها مع مرور الوقت.

