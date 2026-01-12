إعلان

مخلوقات صغيرة لكنها قاتلة.. تعرف على أخطرها حول العالم

كتب : نرمين ضيف الله

07:00 م 12/01/2026
    الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء
    سمكة الحجر
    قنديل البحر المكعب
    الأخطبوط الصغير ذو الحلقات الزرقاء

هناك بعض الكائنات الحية، تبدو صغيرة جدا على الأرض أو في الماء، إلا أن ما تحمله من سموم أو قدرات خطيرة يجعلها من أخطر المخلوقات على الإطلاق، رغم صغر حجمها.

فيما يلي أبرز المخلوقات الصغيرة التي يمكن أن تكون قاتلة أو خطيرة وفقا لموقعي "Animals Around The Globe" و"animalsaroundtheglobe".

البعوض

يمكن أن تتفاجأ، لكن البعوض من بين أكثر الكائنات دموية على الأرض، إذ ينقل أمراضا مأساوية مثل الملاريا وأمراض فيروسية أخرى التي تسهم في وفاة مئات الآلاف من الناس سنويا، رغم أن حجم الحشرة لا يتجاوز بضعة مليمترات.

قنديل البحر المكعب

يعرف قنديل البحر المكعب بشفافيته وجسده الصغير، لكن أذرعه المليئة باللوامس القادرة على حقن سم قوي يمكن أن يسبب توقف القلب والوفاة في دقائق إذا لم تعالج الإصابة سريعا.

الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء

هذا الأخطبوط الصغير ذو علامات زرقاء لامعة يبدو جميلا، لكنه يحمل سما عصبيا فتاكا يمكن أن يسبب شللا وتنفسا متوقفا في دقائق معدودة بعد اللدغة، وغالبا يكون اللدغ غير مؤلم، ما يجعل الخطر خفيا.

سمكة الحجر

تختبئ هذه السمكة الصغيرة في قاع البحر وتتشبه بالصخور، لكن الأشواك السامة في ظهرها تطلق سما مؤلما وقاتلا يمكن أن يؤدي إلى شلل، وحتى يتوقف القلب إذا لم يعالج بسرعة.

