عادات غذائية شائعة تسبب حصوات في المرارة.. احذرها

كتب : مصراوي

01:30 م 12/01/2026

تعبيرية

تناول السكريات من العادات الغذائية التي تزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة، بداية من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما يصل إلى خطر تكون حصوات المرارة، ويجهل العديد العلاقة.

وبحسب موقع "verywellhealth"، إليك تأثير السكر في تكوين حصوات المرارة.

يؤدي إلى تغيير تركيبة الصفراء

تناول كميات كبيرة من السكر، وخاصة السكريات المكررة، إلى انخفاض إنتاج الأحماض الصفراوية وزيادة تشبع الكوليسترول في الصفراء، ما يجعل من السهل تكوين حصوات المرارة.

يعزز السمنة

تساهم الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر في زيادة الوزن والسمنة، الذي يعتبر عامل خطر رئيسي للإصابة بحصوات المرارة، وخاصة عند النساء.

يزيد من مقاومة الأنسولين

يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بمقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي، وكلاهما يرتبط بزيادة انتشار حصوات المرارة.

النظام الغذائي الغني بالسكريات:

الاعتماد على الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات والسكريات المكررة، إلى جانب انخفاض نسبة الألياف، تخلق بيئة ملائمة لتكوين حصى المرارة.

مصادر محددة للسكر يجب مراقبتها، وفقًا لما ذكره موقع "spirehealthcare"، وتشمل ما يلي:

1- المشروبات المحلاة بالسكر، ومن أبرزها المشروبات الغازية وإضافة السكر إلى المشروبات وعصائر الفاكهة ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بحصى المرارة.

2- السكريات المكررة، الموجودة في الحلويات والكعك والبسكويت والوجبات الخفيفة المصنعة، ما يزيد من المخاطر، ويجعل الأشخاص أكثر عرضة لحصوات المرارة.

نصائح وقائية، وتشمل ما يلي:

تجنب الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.

الحرص على إضافة الأطعمة الغنية بالألياف، لذا تناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.

الحفاظ على وزن صحي، من خلال التحكم في الوزن لتقليل المخاطر الإجمالية.

إضافة الدهون الصحية، واستبدالها بالدهون المشبعة.

